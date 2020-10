The Gentlemen, una serie TV tratta dal film di Guy Ritchie

Guy Ritchie adatterà il suo “The Gentlemen” in una serie TV. Si tratta di un film del 2019, ultimo portato in sala dal regista, che vanta un cast davvero stellare. Il protagonista è interpretato da Matthew McConaughey, affiancato da Charlie Hunnam. Trova spazio anche Hugh Grant ma le stelle non finiscono qui, con Colin Farrell, Henry Golding e Jeremy Strong.

Accordo raggiunto con Miramax, per uno show che vedrà Guy Ritchie impegnato in differenti ruoli, come regista, sceneggiatore e produttore, affiancato da Ivan Atkinson e Marn Davies. In merito si è espresso Marc Helwig, capo del settore televisivo della Miramax, che si è detto entusiasta, spiegando d’aver ammirato a lungo il talento e la creatività di Ritchie.

Si torna dunque al progetto iniziale, considerando come “The Gentlemen” era stato pensato per il piccolo schermo. Il film accenna infatti a quello che sembra un vasto universo narrativo, che il pubblico ha potuto soltanto ammirare in breve in sala. Non è dato sapere però, in questa fase, se alcuni attori del film faranno ritorno per il progetto televisivo. Lo stesso dicasi per la trama. Tirchie potrebbe decide di utilizzare gli stessi personaggi, affidandoli magari ad altri attori, se necessario. Non resta che attendere per poter apprezzare uno show che farà di certo parlare di sé.

The Gentlemen, la trama del film

Il protagonista della pellicola è Mickey Pearson, interpretato da Matthew McConaughey. Questi è un uomo d’affari americano, che decide però di trasferirsi a Londra in giovane età, dove crea un vero e proprio impero. Il campo nel quale si cimenta è quello della produzione e vendita di marijuana. Il suo prodotto è di ottima qualità e a Londra è il più richiesto. Il suo è un impero, il che comporta rischi e costanti preoccupazioni.

Pearson è follemente innamorato di sua moglie e intende godersi la vita. Ha raggiunto l’apice nel proprio campo ed è giunto il momento di fare un passo indietro. È però necessario procedere con calma. Quando un re decide di allontanarsi dal trono, rischia di subire gli attacchi dei propri rivali. Ha individuato il giusto compratore ma intorno a lui si innesca una serie di eventi. Tutti vorrebbero mettere le mani sul suo dominio, il che spinge Mickey a contrattaccare.

Si muove intanto sullo sfondo il giornalista Fletcher, interpretato da Hugh Grant, che ha fiutato un vero e proprio scoop. Questi riesce a ricostruire gli eventi ma, invece di rivolgersi al proprio capo, decide di raccontare tutto a Raymond, braccio destro di Pearson. È a caccia di soldi ma potrebbe aver giocato male le proprie carte.