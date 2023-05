Fast X, ecco il remix de Il lago dei cigni per Jason Momoa

Il remix de “Il lago dei cigni”

“Dante è affascinante e ti fa ridere. Quindi, ho usato corde alte come l'arpa, e poi siamo entrati nella musica per basso con strumenti moderni. Ti dà questa sensazione che non puoi distogliere lo sguardo. C'è un senso [nella sua musica] di entrare in empatia con lui, e capire perché diventa questo cattivo”, racconta Tyler. E così, nel corso del film si scopre che anche l'eccentrico Dante è un fan del balletto, e quando non sta tentando di far saltare in aria Roma, si abbandona al suo amore per il Lago dei cigni di Tchaikovsky. Ma anziché prendere gli accordi del brano così com’è, Tyler ha scelto di remixare la musica, rendendola perfettamente calzante per il personaggio di Jason Momoa. “Puoi farlo, puoi cambiare gli accordi circostanti e senti ancora il tema del Lago dei cigni anche se è molto lontano. Quindi, quando lo vedi nel film, riconosci la melodia, ma sembra sbagliato”, ha raccontato il compositore a proposito del suo remix. Dal punto di vista sonoro, Tyler ha potuto attingere dal DNA musicale dei film passati, tra cui Fast Five e film precedenti, dal momento che il decimo capitolo della saga torna nelle strade di Londra, Rio e ora Roma.