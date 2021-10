Johnny & Clyde, nuovo look di Megan Fox per il film

I capelli grigio argento sfoggiati dall'attrice hanno letteralmente rubato l'attenzione della rete. La star ha svelato l'aspetto del suo personaggio nel film che arriverà in sala nel 2022 Condividi:

Megan Fox non sta più nella pelle per il cambio di look che ha adottato sul set di “Johnny & Clyde”, la pellicola diretta da Tom DeNucci che arriverà nelle sale durante la primavera 2022. L'attrice ha mostrato ai fan l'aspetto del suo nuovo personaggio scatenando l'attenzione del pubblico.



Il look da principessa malvagia approfondimento Megan Fox sul nude look dei VMA: "Lo ha scelto MGK" “Ecco come appare la figlia del diavolo”, con questa didascalia accattivante Megan Fox ha annunciato in rete il suo nuovo colore di capelli mostrando con diversi mesi di anticipo il look del suo nuovo personaggio. La star di “Transformers” sarà Alana Hart, la nuova leader del crimine, un personaggio molto oscuro, stando a quello che ha dichiarato il regista del titolo. Per “Johnny & Clyde” Megan Fox ha adottato un look inedito e di grande effetto. La trentacinquenne ha tinto la sua splendida chioma corvina di una sfumatura grigio argento, mantenendo però la pettinatura morbida con le onde, acconciatura con la quale si è presentata in pubblico in molti recenti appuntamenti importanti.

Secondo DeNucci il fascino del personaggio della Fox è dato dalla ambiguità con cui è stato costruito il look dell'attrice: a metà tra bad girl e malvagia principessa disneyana. Il regista ha lodato l'impegno della Fox nell'interpretare la parte dando vita a un personaggio incredibile che non vede l'ora di mostrare al pubblico. In rete, intanto, tra i tanti commenti alla foto, si distinguono quelli che sottolineano la vicinanza dell'ultimo look della Fox con quello adottato anni fa da Kim Kardashian che nella stagione 2017 aveva lanciato il silver grey come colore di tendenza per i capelli.