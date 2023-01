Steven Spielberg produrrà un documentario su John Williams

Il regista omaggerà il novantenne Maestro delle colonne sonore, autore delle musiche di Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Lo Squalo, E.T. e Jurassic Park e vincitore di cinque Premi Oscar, in un documentario diretto da Laurent Bouzereau e co-prodotto anche da Ron Howard e Brian Grazer Condividi

UNA CARRIERA DA RECORD approfondimento John Williams, 90 anni tra musica e cinema: le sue colonne sonore cult Williams, il compositore più influente nella storia della musica cinematografica, ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione. Candidato cinquantadue volte agli Oscar, vinti cinque volte, ha guadagnato il titolo di persona vivente più nominata e di seconda persona più nominata in assoluto nella storia dell’Academy dopo Walt Disney. Nel 2016 inoltre, per la prima volta nella storia, un compositore ha ricevuto dall’American Film Institute il Premio alla Carriera. Tra i successi musicali di Williams rientrano anche le indimenticabili melodie regalate allo sport per i Giochi Olimpici del 1984, 1988 e 1996 e per i Giochi Olimpici Invernali del 2002.

UN FUTURO ANCORA TUTTO DA SCOPRIRE approfondimento Steven Spielberg ha confessato che gli piacerebbe girare una serie tv Nonostante l’età, Williams coltiva ancora futuri progetti, a partire dalla collaborazione al fianco di Spielberg in veste di produttore per il quinto episodio della saga di avventure Indiana Jones e la Ruota del Destino, diretto da James Mangold. L’artista novantenne ha inoltre chiarito che non si tratterà del suo ultimo lavoro. “Steven è un sacco di cose. È un regista, un profuttore, un responsabile dello studio, uno scrittore, un filantropo, un educatore. Una cosa che non è, è un uomo a cui poter dire “no”” ha dichiarato in un recente evento all’American Cinematheque. “Inoltre, non si può “andare in pensione” dalla musica. È come respirare. È la tua vita. È la mia vita. Un giorno senza musica è un errore”. Spielberg, che aveva equiparato il sodalizio con Williams ad un matrimonio ideale (“Non penso siamo mai stati in disaccordo. Voglio dire, che cosa dovrei fare? Sedermi e scrivere la musica da solo?”), ha subito ribattuto: “Sarebbe meglio che mi mettessi al lavoro per capire cosa diavolo girare dopo!”.