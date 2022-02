John Williams, 90 anni tra musica e cinema: le sue colonne sonore cult

Gli esordi

approfondimento

Steven Spielberg, 20 capolavori del genio del cinema. FOTO

John Towner Williams è nato a Floral Park (New York) in una famiglia in cui ha respirato musica sin da bambino: il papà era infatti un trombettista e percussionista jazz. All’età di 7 anni inizia a suonare numerosi strumenti dimostrando da subito un talento precoce. Studia pianoforte alla prestigiosa Juilliard School a nella seconda metà degli anni Cinquanta comincia a lavorare in ambito jazz. Avvia una carriera da compositore per la tv che gli fa vincere agli esordi due Emmy Award. Si trasferisce quindi a Los Angeles e a 24 anni entra nello staff di arrangiatori della 20th Century Fox. Debutta anche come compositore di musica per il cinema e nel 1968 ottiene la sua prima candidatura agli Oscar per la colonna sonora del film La valle delle bambole. Nel 1972, a 40 anni, ottiene la sua prima statuetta (alla quarta candidatura) per le musiche de Il violinista sul tetto, film di Norman Jewison.

Il successo planetario

I suoi lavori in film come L’avventura del Poseidon, Terremoto e L’inferno di cristallo attirano anche l’attenzione del giovane regista Steven Spielberg che gli affida la colonna sonora del suo primo lungometraggio per il cinema: Sugarland Express. È l’inizio di una grande amicizia e di una collaborazione artistica quasi ininterrotta che dura ancora oggi. Nel 1976 Williams vince il suo secondo Oscar, con le musiche de Lo squalo di Spielberg. La colonna sonora è stata posizionata al sesto posto nella classifica AFI’s 100 Years of Film Scores. L’indimenticabile tema principale è un classico capace come pochi di ricreare la sensazione di suspense. Secondo il regista, senza la colonna sonora di Williams il film non avrebbe avuto nemmeno la metà del successo che ha ottenuto.