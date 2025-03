Il Camorrista, arriva la serie tv "perduta" di Giuseppe Tornatore

La serie "perduta" di Tornatore diventa finalmente disponibile dopo quasi quarant’anni di oblio. L’opera vede ora la luce, pronta a conquistare il pubblico in una versione restaurata in 4K da oggi, martedì 4 marzo 2025. Gli spettatori potranno vedere per la prima volta questo capolavoro dimenticato, distribuito su diverse piattaforme streaming

Diventa così disponibile da oggi, martedì 4 marzo 2025, dopo quasi quarant’anni di oblio un’opera che conquisterà senza dubbio il pubblico in una versione restaurata in 4K. Gli spettatori potranno vedere per la prima volta questo capolavoro dimenticato, distribuito su diverse piattaforme streaming. A partire dal 4 marzo, la serie sarà online, con un episodio nuovo che verrà rilasciato ogni martedì per un periodo di cinque settimane.

Gli appassionati potranno seguire la serie su diverse piattaforme, tra cui Rarovideo Channel e Minerva Classic. Inoltre, Il Camorrista sarà disponibile su The Film Club, accessibile tramite Prime Video Channels e anche sul sito ufficialedi The Film Club. Non mancherà la possibilità di guardarla anche su TimVision, e su Minerva Pictures, che la renderà disponibile su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Quindi, c'è una vasta gamma di opzioni per godersi la serie comodamente da casa.