Stasera sul palco della finale di XF2021 Federico Castello, in arte FELLOW, realizza un grande sogno, duettare con il suo giudice (e artista preferito) Mika. L'esibizione sulle note di Underwater è pura magia ma non basta a convincere il pubblico ed è il primo eliminato della gara - LA DIRETTA

FELLOW dice addio al sogno di salire sul gradino più alto del podio . Dopo lo spettacolare opening dei Måneskin , la finale di XF2021 ( LA DIRETTA ) prosegue con la gara vera e propria. A rompere il ghiaccio spetta al giovane Federico Castello affiancato dal suo giudice e mentore in un duetto che emoziona fin dalle prime note. La canzone scelta per questa prima manche è “ Underwater ” del suo artista preferito, ossia Mika. Dopo aver duettato nel corso della semifinale con Benjamin Clementine , uno degli artisti più avvincenti e unici degli ultimi tempi, per FELLOW è tempo di realizzare un altro dei suoi sogni: cantare alla finale di XF2021 ( LO SPECIALE ), in diretta dal Mediolanum Forum di Assago con Mika, suo beniamino e modello a cui si ispira, nella musica così come nello stile. Ma qualcosa va storto e il giovane talento dice addio alla gara. "E' stato tutto incredibile, davvero!" : queste le prime parole dopo il verdetto pronunciato da Ludovico Tersigni.

FELLOW non ha più in testa un cappello da cowboy come quando cantava i brani degli anni Sessanta e Settanta insieme al nonno musicista alle sagre del suo paese, quegli otto anni oggi sono diventati 21 e sul palco di XF2021 (LO SPECIALE) sembrano molti di più, e non in termini anagrafici, ma artisticamente parlando. Il giovane talento di Asti, stasera duettando con Mika ha dimostrato tutta la sua professionalità, e la passione che nutre fin da bambino. La lucidità nel reggere una prova così importante come quella odierna è sotto gli occhi di tutti, FELLOW la chiama "la chiusura del cerchio", e a suo modo lo è. La sua avventura finisce qui.