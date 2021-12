X Factor 2021, FELLOW duetta (e conquista) con Benjamin Clementine

La semifinale di XF2021 ( LA DIRETTA ) vede salire sul palco, insieme ai cinque talenti in gara, alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale. A duettare con FELLOW , Benjamin Clementine , uno degli artisti più avvincenti e unici degli ultimi tempi il cui primo disco At Least For Now è stato insignito del prestigioso Mercury Prize nel Regno Unito nel 2015. Insieme al talento del roster di Mika, Benjamin canta I Won’t Complain . Guadagnare il pass che permetterà al giovane Federico Castello di conquistare l’ambitissimo palco del Mediolanum Forum di Assago, non è facile, ma di sicuro il ragazzo ha tutte le carte in regole e la partita è ancora tutta aperta.

approfondimento

E’ solo un bambino quando Federico muove i suoi primi passi nella musica insieme al nonno musicista che lo porta alle sagre del suo paese, a otto anni Fellow cantava i brani degli anni Sessanta e Settanta, in testa un cappello da cowboy e nelle vene la passione per la musica, stasera, quella stessa passione sul palco della semifinale di XF2021 gli ha fatto guadagnare i complimenti di un artista immenso come Benjamin Clementine.

i commenti dei giudici

Manuelito: “Wow, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, te lo dico e te lo ripeto perché ero impaurito per te stasera, per come ti conosco, e per quel po' che so di te. Io non so se tu ti sia divertito, ma hai divertito noi, sei stato top”.

Manuel Agnelli: “Hai portato Benjamin Clementine per davvero questa volta, di persona, e stasera lui ci ha dimostrato cos’è un grande artista, ci ha dato una grande lezione di umiltà mettendosi al servizio dei talenti e tu sei stato bravissimo".

Emma: “Per la prima volta ti ho visto a tuo agio, ti ho visto più divertito delle altre volte, forse il tuo mondo è questo qui, segui il tuo istinto, tutto deve essere funzionale per te, bravo!"

Mika: "E' verissimo, devi difendere quello che provi, abbiamo sentito un vero duetto, senza base e senza niente, un incontro vero, uno spettacolo bellissimo da vedere, veramente bravo!"