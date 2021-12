4/12

Tra i finalisti di X Factor 2021 i Bengala Fire del Roster di Manuel Agnelli. Insieme da undici anni, la band rock è composta da Mattia Mariuzzo, detto Mario, Andrea Orsella, per gli amici Orso, Davide Bortoletto, Borto, e Alexander Puntel, chiamato Lex. Stasera per noi prepareranno un mash-up tra “Sunny Afternoon” dei The Kinks e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, “Making Plans for Nigel” degli XTC e “Girls & Boys” dei Blur.

