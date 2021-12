Bengala Fire alla finale di X Factor, il duetto con Manuel Agnelli

Affiancata dal loro giudice Manuel Agnelli, la band più brit di XF2021 si esibisce sul palco della finale sulle note di “In Between Days” dei The Cure - LA DIRETTA

La finale di X Factor 2021 (SEGUI LA DIRETTA) continua a regalare emozioni indescrivibili. I Bengala Fire sono gli artisti del roster di Manuel Agnelli in gara per la conquista del gradino più alto del podio, a guidare l’appuntamento il nostro Ludovico Tersigni in diretta da uno dei palchi più prestigiosi a livello internazionale, ovvero quello del Mediolanum Forum di Assago.

La prima manche sta vedendo i concorrenti finalisti duettare con i loro giudici (SCOPRI LE ASSEGNAZIONI), la formazione ha deciso di giocarsi l’accesso alla manche successiva con il brano "The Head on the Door" dei The Cure, al loro fianco ovviamente Manuel Agnelli.