Little Pieces of Marmelade, da X Factor al tour con una playlist unica

Dopo il debutto a Macerata prosegue il tour estivo del duo rivelazione dell'ultima edizione del talent musicale di Sky Uno. Oltre alle date, ecco dieci artisti che per Daniele Ciuffreda (in arte DD) e Francesco Antinori (in arte Frankie) sono speciali

Una batteria e una chitarra al servizio di volumi impressionanti, suoni saturi e distorti. Sono i Little Pieces of Marmelade , duo capace di attraversare e rinnovare l’hard rock seventies, il grunge, il post-punk ma anche di incendiare la più televisiva e pop delle esperienze: quel palco di X Factor che li ha visti, sotto alla guida del loro mentore Manuel Agnelli , arrivare in finale. Finalmente live, ovvero nella sua dimensione ideale, perfetta, compiuta, il duo di Filottrano tornerà a coinvolgere il pubblico con tutto l’impatto sonoro del quale è capace, con performance tirate, dirompenti, asciutte. Il Rock che mancava, è tornato.

SOUNDGARDEN

Abbiamo subito amato la furia della band, la tecnica del batterista, il bassista con il basso alle caviglie, i mega suoni interessantissimi di Kim Thayl e ancora non ci spieghiamo come faccia Chris Cornell a cantare da paura e suonare quei riff di chitarra allo stesso momento. Amiamo il loro inedito Slaves & Bulldozers, peccato che se ne sono andati al ballottaggio e non hanno potuto farcela sentire live in finale.



JPEGMAFIA

È il genere di progetto musicale che ci invoglia a sperimentare con i suoni a 360 gradi e ci invoglia a spostare sempre di piû l'asticella, il tiro, la mira (perché mica vogliamo sempre mirare al centro noi...). Semplicemente assurdo, bello, non so perché, ma bello nuovo e contemporaneo. Nella sua edizione è stato semplicemente il rapper migliore di tutti, senza confini e senza regole. Peccato non sia stato scelto da Emma Marrone al posto di Roccuzzo.



CHET BAKER

Devo dire la verità, non ci ha subito colpito, lo abbiamo dovuto capire un po', e riascoltare un po' di volte per capirlo bene, e forse anche il pubblico televisivo ha avuto lo stesso problema inizialmente. Fino a quando non ci fa ascoltare Let's get Lost ai bootcamp, io e Dani eravamo con la pelle d'oca e ancora non riusciamo a capire perché sia stato eliminato da Sferico Ebbasta, forse perchè non usava l'autotune sulla tromba.





SHELLAC

Hanno spaccato tutto, hanno gli strumenti di alluminio e si sente e tagliano le orecchie... 'sti suoni in TV non li abbiamo mai sentiti e per noi meriterebbero un premio solo per essersi presentati ad un talent. Il chitarrista ha registrato un mare di dischi a tutti, anche ai giudici di X Factor



MF DOOM

Inutile a dirsi, ha il flow piu bello mai sentito nel mondo, canta mascherato, rappa su basi supercool e duetta con l'amico Quasimoto, non usa l'autotune. ci piace!

Con All caps ci ha rapiti, soprattutto per il videoclip, infatti essendosi presentato con un videoclip non è stato preso alle audition e Manuel lo ha picchiato digitalmente.



MITCH MITCHELL EXPERIENCE

Grande batterista, il migliore di tutti, il più assurdo di tutti, peccato il chitarrista che dava fuoco alle chitarre e attirava tutta l'attenzione a se. Espulsi alle Audition, peccato li avremo voluti vedere arrivare ai live.



ALBERTO FERRARI

Il musicista e artista migliore che abbiamo visto in trasmissione, voce da brividi e chitarra spumeggiante, scrive delle canzoni paurose e ti rimangono subito nella pelle. A me e Dani ci ha cambiato la vita, secondo noi ha sbagliato a fare il duetto con quei fattoni dei LPOM che gli anno rovinato la performace. Maledetti!



JON SPENCER BLUES EXPLOSION

Una band che carica più di questa non si era mai vista ad X MULTIUNIVERSO è SOLO UN SOGNO FACTOR, troppa carica tanta troppa, poi quello con quel theremin che casino, wow, hanno spaccato tutto, la scenografia, le luci, i microfoni, gli ampli e i giudici. Peccato siano stati eliminati nella manche orchestra per aver riproposto la cover di Venus in Furs dei Velvet feat Lee Ranaldo. 2 minuti ci stavano ma 9 son troppi..peccato.





SANGUE MISTO

I Vincitori indiscussi di sempre secondo noi. La nostra band preferita del programma di tutte le edizioni di sempre, uno svarione potenziato per la tv moderna. Forse troppo, un certo tipo di pubblico forse non li ha compresi. Amiamo il loro album Sxm postumo all'uscita dal programma. secondo noi hanno fatto il culo a tutti.



DANIEL JOHNSTON

Quando abbiamo ascoltato Daniel per la prima volta alle Audition abbiamo pianto, e anche i giudici, e anche i tecnici, e anche i fonici e anche gli addetti e anche i rider e anche i discografici e anche gli autori e anche i truccatori e anche i costumisti e anche Jad Fair e anche i Beatles