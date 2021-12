X Factor, i duetti: Erio canta Amare con La Rappresentante di Lista

Nella puntata che sancisce i finalisti di questa edizione dello show di Sky prodotto da Fremantle, con uno dei cinque talenti in gara che suo malgrado dovrà abbandonare la gara proprio a un passo dal traguardo ( SEGUI CON NOI LA DIRETTA ), Erio apre la sfida con un duetto che mette i brividi . Il talento di Manuel Agnelli (l’unico ad arrivare alla penultima tappa di questa avventura con due concorrenti), si esibisce sulle note di "Amare" insieme al duo La Rappresentante di Lista. Il brano della band è certificato disco di Platino e per mesi è stato ai vertici delle classifiche radiofoniche. La cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina insieme ad Erio , formano un trio perfetto, la loro è una performance letteralmente magica.

approfondimento

X Factor 2021, le assegnazioni dei giudici per la semifinale

Ancora una volta il trentacinquenne livornese regala tutto se stesso, ai giudici e al pubblico che lo adora. Sul palco Fabiano Franovich non ha rivali, la musica è decisamente l’arte attraverso la quale riesce a esprimersi al meglio, lo ha dimostrato puntata dopo puntata, fin dal suo debutto. Da quel momento (VIDEO) in cui alle selezioni si è presentato con l’insidiosa cover di “Can’t help falling in love” di Elvis, canzone preferita di Mika, non ne ha sbagliato una. L'inimitabile aplomb, la disinvoltura con cui si muove, la bravura e la sicurezza che trasmette ne fanno un artista con la A maiuscola. E poco importa se appare "troppo" introverso.

i commenti dei giudici

Emma: ”Confermo quello che ho detto fino a oggi, tu sei un artista molto intimo e particolare, un grandissimo trasformista. Ti ho trovato in linea con una canzone non tua stasera. Ho sentito delle armonizzazioni perfette e questo fa capire che tu sei la tua voce, complimenti”.

Mika: ”A me piaci tantissimo, la tua sincerità e la tua voce fisiologicamente è unica, diversa da tutti, il sound è fantastico, ti sei messo in gioco con un pezzo pop, però per me mancava un po’ di libertà totale, goditi quello che stai facendo”.

Hell Raton:”Bravissimo, hai accettato la sfida, e condivido ciò che dice Mika, devi lasciarti andare perché puoi permettertelo, stai spaccando tutto, veramente”.

Manuel Agnelli: “Erio è introverso, non si deve trasformare e diventare un trapezista o chissà chi altri, deve essere quello che è, quella è la sua versione più aperta, con tutta la delicatezza naturale che ha, io sono contentissimo per te, bravo Erio”.