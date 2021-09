Ultimo annuncia il nuovo album "Solo": info e data di uscita

Il cantautore romano ha condiviso con i fan titolo, cover e data di uscita del suo nuovo album. Si chiamerà “Solo” e arriverà in tutti gli store di dischi fisici e online dal prossimo venerdì 22 ottobre Condividi:

Quella condivisa sui social in pieno luglio era stata per Ultimo (all’anagrafe Niccolò Moriconi) una vera lettera a cuore aperto in cui raccontava l’imminente uscita dell’album e la sua realizzazione. Ma è stato poco meno di ventiquattro ore fa che il cantante di “Pianeti” e “Sogni appesi” ne ha dato conferma della notizia, regalando ai fan qualche indiscrezione in più sul progetto musicale in arrivo il 22 ottobre. Si chiamerà “Solo” ed è prodotto da Ultimo Records, con una una copertina che richiama molto le precedenti, dove l’artista appare in primo piano in bianco e nero.

“Solo” è il nuovo album di Ultimo approfondimento Ultimo in concerto: le date del tour nel 2022 Sarà disponibile in formato fisico e digitale dal prossimo 22 ottobre - “Solo” – il quarto album in studio di Ultimo che arriva dopo i grandi successi di “Pianeti” (2017), “Peter Pan” (2018) e “Colpa Delle Favole” (2019). Con una cover che di per sé è già iconica - dove l’artista è in primo piano, in bianco e nero mentre una mano gli stringe il collo a simboleggiare il soffocamento della solitudine – il disco è già disponibile al pre-order e in diversi formati: Doppio LP Bianco Autografato, CD Autografato, Box Doppio LP Arancione Deluxe (contiene 17 tavole illustrate), Box CD Deluxe (contiene 17 tavole illustrate), Doppio LP Bianco e CD. “Solo” si prepara ad essere il primo album di Ultimo prodotto con la sua etichetta discografica, la Ultimo Records, fondata a settembre 2020 e con la quale il cantautore ha già pubblicato i singoli “22 settembre”, “7+3” e “Buongiorno vita”.

Ultimo racconta il nuovo album approfondimento Ultimo: le 10 canzoni più famose È stato con un post su Instagram – in cui il cantautore romano è apparso al pianoforte accanto alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo – che Ultimo ha raccontato cosa ha significato per lui la realizzazione del nuovo album. Ecco le sue parole: “Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale. Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli...dove tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto i conti con le nostre emozioni. Non sto ragionando troppo sulla forma o sulle strategie di lancio, perché penso che l’importante sia emozionare con le canzoni, il resto è contorno. Penso che una canzone sappia fare il suo mestiere senza dovergli spiegare nulla. Sono orgoglioso perché è un disco lavorato dalla mia etichetta Ultimo Records e il mio team è il piu fico di tutti. Siamo indipendenti e forse anche un po’ pazzi, perché crediamo che, anche nel 2021, si possa vincere con l’emozione e null’altro. Noi ci crediamo, io ci credo”. “Solo”, il nuovo disco di Ultimo in uscita il 22 ottobre, ha così l’obiettivo di focalizzarsi interamente sulle nuove canzoni, lasciando da parte tutto il resto.