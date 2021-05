Ultimo in concerto: le date del tour nel 2022

È tramite alcune Instagram stories che Ultimo ha dato ai fan quella notizia che aspettava da mesi. Dal prossimo 5 giugno 2022, il cantante romano tornerà ad esibirsi live con il suo tour nei più grandi stadi di Italia. Una serie di serate inizialmente in programma per l’estate del 2020, poi posticipate al 2021, ora ufficialmente rimandate alla bella stagione del 2022.

Come confermato poche ore fa da Vivo Concerti, organizzatori del tour di Ultimo negli stadi, i biglietti già acquistati per le serate del 2020 e 2021 rimangono validi per le date corrispondenti del 2022. Al contrario, per tutti coloro non avessero ancora acquistato il proprio ticket, possono farlo direttamente su tutti i maggiori portali di TicketOne online o direttamente negli store fisici autorizzati. Altre informazioni sul rimborso o rivendita di ticket sono disponibili sul sito ufficiale di Vivo Concerti.

I concerti finora programmati per l’“ Ultimo Stadi 2022 ” sono ben quindici, all’insegna di serate emozionanti in compagnia di uno dei più grandi interpreti della musica italiana contemporanea. Complici anche i numerosi sold-out, Ultimo ha cercato di accontentare tutti i fan, aggiungendo nuove date a quelle già previste. Si partirà così il 5 giugno del 2022 nella location veneta dello Stadio Comunale di Bibione , per fare letteralmente il giro della Penisola e tornare per due mega concerti allo Stadio San Siro di Milano , il 23 e 24 luglio 2022 .

“Buongiorno vita”, il nuovo singolo di Ultimo è disco d’oro

Pubblicato solamente un mese fa (il 23 aprile), il nuovo singolo di Ultimo “Buongiorno vita” è già da record. Un disco d’oro arrivato per le oltre 25mila copie vendute, che il giovane cantautore romano ha deciso di festeggiare in un video inedito per i fan, dove intona la canzone in versione acustica chitarra e voce. ““Buongiorno vita” è una di quelle canzoni che si scrivono per necessità” aveva dichiarato il cantante alla presentazione ufficiale del singolo “Ti svegli e senti il bisogno di urlare che pure se il caldo non lo senti è perché è già dentro di te”. Una ballata dolce ed emozionante per un cantautore mai banale.

Nel brano, accompagnato da un videoclip diretto dai giovani di “YouNuts!” , il cantautore esorta a non dimenticarsi della bellezza delle piccole cose e l’importanza di non perdere la rotta verso i propri sogni e quelli che si è. Il cameo scelto per questa messa in scena del brano è ancora una volta dedicato ai grandi interpreti del cinema italiano, con i due protagonisti interpretati da Stefano Fresi e Camilla Filippi.