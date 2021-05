Ultimo, la versione chitarra e voce di "Buongiorno vita" - VIDEO

Nonostante il cantante romano si stia godendo la sua vacanza in Messico con la fidanzata Jacqueline Luna , non mancano i momenti intensi e di vicinanza per i fan. Oltre a numerose dediche per la nuova ragazza, nelle scorse ore, Ultimo ha condiviso su Instagram , una versione inedita e molto emozionante del suo nuovo brano “ Buongiorno vita ”, uscito lo scorso 22 aprile. La nuova versione è in acustico, solo chitarra e voce, resa ancora più suggestiva dalla cornice del tramonto messicano.

Ultimo in Messico con la fidanzata Jacqueline Luna

Dopo aver presentato il nuovo singolo “Buongiorno vita”, nel breve ma comunque suggestivo concerto al Colosseo di Roma lo scorso 22 aprile, Ultimo è volato in Messico per una vacanza d’amore con la nuova fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della ballerina e showgirl Heather Parisi. Dopo aver reso pubblica la loro storia lo scorso mese, il cantante non manca di dimostrare l’amore che prova per la ragazza. È degli scorsi giorni, la tenera dedica condivisa con i fan su Instagram: “non amo fotografare per tutti quello che ho dentro, né sui social né nella vita di tutti i giorni (se non in una canzone)...però la tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti. non posso far altro che ringraziare ogni strada che ho percorso, perché mi ha portato a te. non credo nelle frasi sdolcinate ma credo nel potere di un sentimento. grazie per la tua parte più vera, grazie per sopportare i miei sbalzi d’umore che odio anche io. mi stai insegnando che tra una parola e l’altra c’è il momento più importante, che è quello di pensare alla prossima. spero di non conoscerti mai abbastanza e di lasciare sempre uno spazio aperto a quello che potrai diventare, perché una delle cose che amo di te è sapere che lasci sempre a te stessa la possibilità di cambiare, ed io spero di poter cambiare sempre insieme a te. al tuo fianco, senza fare rumore. mi stai ricordando che Niccolò può essere grande quanto Ultimo, se non di più”.