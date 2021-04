Jennifer Lopez, nuovi scatti del set del film Shotgun Wedding

Poche ore fa la voce di Waiting For Tonight ha condiviso nuovi scatti dal set del film tramite un post sul profilo Instagram che vanta più di centoquarantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, shooting fotografici, musica, cinema e momenti di relax con gli affetti più cari.

Proseguono le riprese di Shotgun Wedding, la nuova pellicola che avrà come protagonista una delle icone assolute del mondo dello spettacolo.

Jennifer Lynn Lopez , questo il nome all’anagrafe, ha scritto: “Seduta vicina alla mia laguna preferita”. Il post ha immediatamente ottenuto grande successo tanto da contare al momento più di due milioni di like su Instagram.

Jason Moore è il regista della nuova pellicola di Jennifer Lopez ( FOTO ) che vedrà al suo fianco Josh Duhamel , Lenny Kravitz e Jennifer Coolidge . Nelle scorse ore la popstar, attrice, ballerina e imprenditrice ha condiviso nuovi scatti del film, le cui riprese sono attualmente in corso nella Repubblica Dominicana .

Shotgun Wedding segnerà il ritorno dell’attrice sul grande schermo in attesa del

film Marry Me con Owen Wilson e dopo lo straordinario successo ottenuto con Le ragazze di Wall Street - Business Is Business che le ha consegnato una candidatura ai Golden Globe nella categoria Migliore attrice non protagonista.