The Cipher, Jennifer Lopez protagonista del film Netflix

Oltre al ruolo di protagonista, Jennifer Lopez vestirà anche i panni della produttrice, al fianco dei suoi partner Elaine Goldsmith Thomas e Benny Medina. La sceneggiatura e l’adattamento al romanzo di Isabella Maldonado è stato affidato a Jason Smilovic e Todd Katzeberg, già noti al grande pubblico per la fortunata serie “Condor”, ispirata al celebre film “I tre giorni del Condor”, e andata in onda per due stagioni su Audience Channel. Recentemente i due sceneggiatori sono tornati alla ribalta per aver firmato un altro adattamento di un romanzo “The Sisters”, che sarà ambientato durante gli anni della Guerra Fredda.

I prossimi progetti di Jennifer Lopez si concentrano in particolare sulla sua attività cinematografica. Per il prossimo anno è prevista l’uscita di “Marry Me”, pellicola che racconta la storia di una popstar che, durante un concerto, decide di sposare un fan. Secondo le ultime ipotesi, il film dovrebbe uscire per San Valentino 2022. In programma anche l’arrivo di “The Godmother”, film sulla vita di Griselda Blanco, celebre signora della droga, e “Shotgun Wedding”, una action-comedy sulle disavventure di una coppia nel giorno del loro matrimonio. Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, Jennifer Lopez sarà impegnata nella seconda parte di “Selena: The Series”, la storia della cantante Selena Quintanilla Pérez, e della strada percorsa per arrivare al successo, in arrivo su Netflix nei prossimi mesi. “The Cipher” non ha ancora una data d’uscita confermata e potrebbe arrivare sulla celebre piattaforma di streaming solo il prossimo anno.