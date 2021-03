Selena, Jennifer Lopez festeggia l’anniversario del film

Una nomination come Miglior attrice in un film commedia o musicale alla cinquantacinquesima edizione dei prestigiosi Golden Globe grazie all’interpretazione di Selena nell’omonima pellicola diretta da Gregory Nava .

Jennifer Lopez ha condiviso un ricordo della pellicola sul suo profilo Instagram da oltre centoquarantasette milioni di follower parlando dell’importanza del film nella sua vita: “ Non riesco a credere che siano trascorsi ventiquattro anni dall’uscita di Selena. Sono così orgogliosa di questo film!!! Così orgogliosa di essere una piccola parte della straordinaria eredità di Selena”.

Jennifer Lopez, le riprese del film

approfondimento

Shotgun Wedding, Lenny Kravitz nel film con Jennifer Lopez

L’attrice, classe 1969, ha ricordato la preparazione minuziosa per il ruolo di Selena: “Quando mi stavo preparando per il ruolo, l’ho studiata instancabilmente, ogni suo passo, ogni suo movimento delle dita, le sue labbra, la sua risata contagiosa, le sue espressioni”.

Jennifer Lynn Lopez, questo il nome all’anagrafe, ha poi parlato del consiglio ricevuto da Edward James Olmos, interprete del padre di Selena: “È venuto da me e mi ha detto ‘Hai fatto i tuoi compiti, ora lasciati andare, lascia che tutto vada’. Così ho fatto, il resto lo potete vedere nel film”.

Il filmato pubblicato dalla voce di Get Right ha ottenuto numerosi commenti da parte del pubblico contando al momento più di 430.000 like e oltre 3.200.000 visualizzazioni su Instagram.