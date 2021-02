Jennifer Lopez in copertina su Allure: Non ho mai voluto essere magra

Ebbene, se il suo segreto beauty in realtà fosse un segreto psicologico, per non dire esistenziale? Ciò che chiunque di noi, donna o uomo o genderless, dovrebbe imparare da Jennifer Lopez è l’amore per se stessi.

Tutti si chiedono quale sia il trick di bellezza, quel suo "quadro in soffitta" (per dirla à la Oscar Wilde) o quell’anima venduta al crocicchio (per dirla in salsa più blues). Insomma, dove stra il trucco? Qual è il segreto che fa apparire una donna di 51 anni tonica, solare, meravigliosa e fresca come una ragazzina?

Il viso di Jennifer Lopez incorniciato in copertina sul numero di marzo di Allure è l’ennesima riprova di quanto questa star poliedrica sia la quintessenza della bellezza. Una bellezza che non è solo merito di Madre Natura: si tratta di una bellezza non meramente estetica (anche quella indubbiamente c’è) ma che sembra venire da lontano, da dentro. E appena senti parlare la star, capisci che arriva da ciò che ogni donna ed essere umano in generale si meriterebbero di concedersi: accettarsi .

Nell’intervista rilasciata ad Allure, la pop star racconta tanto di sé, di quello che ha vissuto negli anni (soffermandosi anche sugli inizi della sua carriera, in un periodo storico in cui andavano per la maggiore i corpi magrissimi dettati dagli impossibili canoni estetici delle passerelle di allora) e di ciò che sta vivendo ora, in pandemia. E come sempre è riuscita a dare uno sguardo illuminante a tutto, con quel carico di positività che da sempre la connota. Positività che Jenny from the Block non ha mai perduto, benché la sua vita e la sua carriera non siano state di certo una passeggiata. Si è dovuta sudare tutto, ogni piccola cosa. Ma come lei stessa ci assicura in questa intervista, “If you work hard, you can accomplish something. You can win the medal”, ossia “ se lavori alacremente, potrai realizzare qualcosa. Puoi vincere la medaglia ”.

Gli inizi della carriera di Jennifer Lopez e il rapporto con le sue curve



Gli anni Novanta in cui JLo debutta nello showbiz - prima sul grande e piccolo schermo e poi anche nel mondo delle sette note - sono stati segnati da canoni estetici sbagliati da imporre, ossia quelli spesso impossibili (se la corporatura e la tua body shape naturale non lo permettono) di magrezza eccessiva.

E tornando a quanto citato nella parentesi di cui sopra, la corporatura e la silhouette della Lopez non vanno di certo d’accordo con una body shape magrissima e le sue forme burrose tipiche della bellezza latina (nonché di quella mediterranea) nei Nineties non erano esattamente di tendenza.



La pop star ha dichiarato ad Allure: “Quando ho incominciato a calcare le scene era il periodo in cui I canoni estetici volevano che tutti fossero dei grissini. Era come, ‘Beh, tu non lo sei. Come ti senti?’ ‘Mi sento benissimo per questo!”



Jennifer Lopez non si è mai sentita fuori posto, tanto meno nel suo corpo giunonico e bellissimo perché chi vi sta dentro ci si sente a proprio agio (pare che questo sia il segreto della bellezza, un po' come quello dell'eleganza non sia il vestito in sé ma come lo si porta).

Oltre a venire “from the block” e quindi essersi ritrovata a lottare con ghettizzazioni e pregiudizi di ogni natura, dal razzismo alla disparità di genere, quello che ha fatto JLo è stato anche combattere una personale battaglia contro l’estetica imposta dalla moda. Una battaglia personale che è servita non solo a lei ma a tutti quanti noi: la sua indubbia bellezza è riuscita a sgretolare molti pregiudizi pure sul piano estetico e fisico, aprendo la strada alla diversità, all’orgoglio curvy e al movimento del body positive.