Jennifer Lopez sulle sue nozze con A-Rod: 'non c'è fretta'

Uno dei tanto attesi matrimoni vip potrebbe non avvenire mai. Si tratta delle nozze tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez programmate (JLo, rinviato il matrimonio con Alex Rodriguez) per lo scorso giugno con una cerimonia in Italia ma cancellate a causa della pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). "Di certo non c'è fretta" - ha detto la stessa J.Lo durante la trasmissione dello show radiofonico "Radio Andy" al conduttore Andy Cohen. La diva ha ammesso anche che forse potrebbe non esserci affatto un matrimonio. "Ne abbiamo parlato - continua -. Alla nostra età entrambi siamo stati sposati prima, ci siamo chiesti, 'Ci sposiamo? Non ci sposiamo? Cosa significa per noi? Cosa vogliamo fare? Ma sicuramente non c'è fretta".