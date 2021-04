Jennifer Lopez festeggia il decimo anniversario del brano I’m Into You

I’m Into You è il titolo della seconda canzone estratta dal settimo album della cantante, attrice, imprenditrice e ballerina che da oltre vent’anni domina la scena mediatica internazionale. Nelle scorse ore Jennifer Lynn Lopez , questo il nome all’anagrafe, ha celebrato il decimo anniversario dell’uscita del brano, estratto come secondo singolo dal disco Love?

Jennifer Lopez, il post su Instagram

approfondimento

Jennifer Lopez, nuovi scatti del set del film Shotgun Wedding

Un successo planetario che l’ha resa una delle star più scintillanti di Hollywood, Jennifer Lopez, classe 1969, è tra le artiste più iconiche e amate dal pubblico di tutto il mondo. Dal debutto discografico con If You Had My Love ai successi più recenti come Ain't Your Mama passando per Waiting for Tonight, Love Don’t Cost a Thing, Get Right e Do It Well.

Poche ore fa Jennifer Lopez ha celebrato dieci anni dall’uscita del singolo I’m Into You. La cantante ha condiviso il videoclip ufficiale del brano sul profilo Instagram che conta più di centoquarantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici e impegni lavorativi; il post ha ottenuto oltre 300.000 like e più di due milioni e mezzo di visualizzazioni.