Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero alla ricerca di una casa

approfondimento

Da un lato uno dei volti più amati di Hollywood, dall’altro una delle star più influenti al mondo, stiamo ovviamente parlando di Ben Affleck e Jennifer Lopez. Il ritorno di fiamma della coppia ha immediatamente conquistato il pubblico, ora una nuova notizia sulla loro relazione ha destato grande curiosità.

Infatti, nelle scorse ore TMZ ha rivelato che la coppia sarebbe alla ricerca di una casa. Stando a quanto riportato dal magazine, la persona interessata all’acquisto sarebbe Jennifer Lopez, desiderosa di trovare una nuova abitazione in cui trasferirsi insieme ai suoi due figli, ma al suo fianco durante le visite sarebbe stato presente anche l’attore.

Al momento la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.