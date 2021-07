Jennifer Lopez, Cambia El Paso: è uscito il video della nuova canzone

È stato pubblicato solamente poche ore fa su YouTube, ma ha già registrato pioggia di like e visualizzazioni. Stiamo parlando di “ Cambia El Paso ”, il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Jlo in coppia con Rauw Alejandro . Nei frame condivisi sulla piattaforma, la cantante e attrice statunitense è apparsa più felice e in forma che mai, cantando e ballando in un meraviglioso bikini tempestato di cristalli. Per i due artisti di origine latina, si tratta della prima collaborazione ufficiale, nata con l’obiettivo di lanciare un messaggio importante: quello di non avere mai paura del cambiamento, specie dopo questo intenso periodo di difficoltà vissuto da tutti noi.

Poco più di quattro minuti di ritmo latino e reggaeton, con cui Jennifer Lopez intende tenerci compagnia per tutta l’estate appena iniziata. Nel videoclip ufficiale di “ Cambia El Paso ” (il nuovo singolo di Jlo e Rauw Alejandro uscito lo scorso 5 luglio) la cantante e attrice statunitense è più bella e in forma che mai, merito dalla maturità raggiunta (51 anni) che non ha però tolto nulla al suo splendido fisico e modo di essere, e del forte periodo di felicità che la star vive ormai da alcune settimane di nuovo al fianco dello storico fidanzato Ben Affleck . Quelle di “Cambia El Paso” sono scene messe in musica in cui Jennifer Lopez canta e balla prima tra le strade di un lungomare e sulla spiaggia, poi in una meravigliosa piscina, intervallata dal ritmo di Rauw Alejandro.

Jlo spiega il significato di “Cambia El Paso”

Alla presentazione ufficiale del singolo “Cambia El Paso”, ufficialmente on air e in alta rotazione radiofonica in Italia e nel mondo, dallo scorso lunedì 5 luglio, Jlo ha tenuto più volte a raccontate il vero significato della canzone che nasce come un inno al cambiamento: “La canzone ha come significato principale il cambiamento, il non avere mai paura di prendere in considerazione questo step”. Nell’intervista la cantante ha difatti più volte incoraggiato tutti coloro che sono restii a lasciarsi andare e aprirsi alle novità “Cambiate. Avanzate. Fate sempre quello che vi sentite di fare. Se qualcosa nella vostra vita non va come dovrebbe, qualsiasi cosa sia, fate il passo e tiratevi in ballo” ha detto l’artista che ha poi raccontato la sua grande voglia di tornare a ballare e l’opportunità che questo singolo e il suo videoclip sono stati per lei in tal senso: “Quello che voglio fare ora è solo ballare. Perché ho iniziato come ballerina, per me la danza è vita, gioia, felicità”.