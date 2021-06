Atlas, il nuovo film Netflix con Jennifer Lopez

Nuovo impegno all’orizzonte per una delle star più amate, popolari e influenti di Hollywood. Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline , J ennifer Lopez ( FOTO ) sarà la protagonista di una nuova produzione targata Netflix.

Atlas, i dettagli della pellicola

Netflix, stretto accordo con Jennifer Lopez

Brad Peyton dirigerà il nuovo lavoro con l’attrice della pellicola Le ragazze di Wall Street - Business Is Business. Infatti, il magazine Deadline ha annunciato in esclusiva che Jennifer Lynn Lopez, questo il nome all’anagrafe, avrà il compito di rivestire i panni della protagonista del film Atlas.

La pellicola seguirà la storia di una donna in lotta per proteggere l’umanità in un futuro dove un soldato dall’intelligenza artificiale sarà intenzionato a distruggere tutta l’umanità per poter mettere fine alla guerra. Per sconfiggere il nemico, Atlas dovrà lavorare con ciò che più la spaventa, ovvero un’altra intelligenza artificiale.