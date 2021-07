Ben Affleck e Jennifer Lopez agli Universal Studios poi negli Hamptons

Ben Affleck e Jennifer Lopez agli Universal Studios di Hollywood con i figli

approfondimento

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il padre dell’attore parla della coppia

Hanno fatto il giro del mondo gli scatti che lo scorso venerdì 2 luglio hanno pizzicato Ben Affleck e Jennifer Lopez in una giornata di divertimento agli Universal Studios di Hollywood, in compagnia dei loro figli. Mentre Lopez ha portato con sè i gemelli Emme e Max (13), nati dal matrimonio con Marc Anthony, Affleck si è presentato in compagnia del figlio Samuel (9) nato dall’unione con la ex moglie Jennifer Garner. Violet (15) e Seraphina (12), le altre due figlie dell’attore, non erano invece presenti all’appuntamento. Un incontro quello della neo coppia, che non è stato apprezzato solamente per essere la prima vera uscita ufficiale dei Bennifer, quanto per il ritrovo in formato-famiglia, tra il divertente mondo di Jurassic Park e le stravaganti avventure a tema Simpsons. Nelle fotografie condivise dalla rivista americana “People”, Jlo e Ben Affleck sono immortalati in compagnia dei figli mentre indossano simpatici impermeabili per ripararsi dagli spruzzi d’acqua tipici delle attrazioni degli Studios.