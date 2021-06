Ben Affleck a Las Vegas con la mamma di Jennifer Lopez

Ben Affleck insieme a Guadalupe Rodriguez

approfondimento

Ben Affleck, 48 anni, e Guadalupe Rodriguez sono stati fotografati insieme nel resort Wynn a Sin City, dove secondo Page Six l'attore e regista sta lavorando ad un nuovo progetto. I cameraman e le guardie del corpo hanno circondato i due per garantire la loro sicurezza. Dalle immagini dei paparazzi si vede la 75enne parlare con entusiasmo insieme a Ben. Non è chiaro se la donna, che una volta ha vinto 2,4 milioni di dollari in un casinò di Atlantic City ed è stato descritta dalla figlia come una “grande giocatrice d'azzardo”, sia coinvolta nel progetto del divo. Jennifer Lopez, invece, non è stata avvistata sul set. Affleck è stato anche intercettato da solo al casinò, il 9 giugno. Il Daily Mail ha pubblicato uno scatto del regista mentre gioca intorno alle 3 del mattino, tentando al contempo di rimanere in incognito con indosso una maglietta nera e un berretto da baseball. Il ritorno della star di "Argo" al tavolo del blackjack è arrivato sette anni dopo che gli era stato vietato il gioco d'azzardo all'Hard Rock di Las Vegas perché gli agenti di sicurezza lo avevano sorpreso a contare le carte.