Jennifer Lopez e il ritorno di fiamma con Ben Affleck

approfondimento

Jennifer Lopez e Ben Affleck, una fonte a People: "Stanno insieme"?

Una fonte ha detto a Us Weekly che Jennifer Lopez e Ben Affleck “si frequentano e sono molto felici insieme. I due sono tornati vicini in pochissimo tempo” ha detto la fonte. “La vecchia fiamma si è assolutamente riaccesa. Hanno ripreso da dove si erano interrotti in termini di affetto reciproco ". E! e Page Six hanno entrambi riferito che le cose stanno andando bene e che i due stanno riuscendo a far funzionare una relazione a distanza visto che la cantante vive a Miami mentre il regista e attore ha casa a Los Angeles. Ben Affleck ha fatto visita a Jennifer Lopez a Miami ed "è felice di far parte della sua vita in Florida e i due hanno trascorso molto tempo a casa a stare tranquilli e rilassarsi insieme. Hanno trascorso alcuni giorni fantastici” ha rivelato l'insider. I due artisti sono stati poi visti insieme in palestra, dove pare non cercassero di nascondere il ritrovato amore reciproco. "Si tenevano per mano, si abbracciavano, si baciavano. Non stavano cercando di nascondere il fatto che stanno insieme", ha dichiarato una fonte a People. "Sono molto coinvolti l'uno dall'altro e stanno insieme. Sinceramente, sono davvero brave persone. Nessuno andava in giro per la palestra dicendo: 'Non avvicinarti a loro'. Nessuno le disturba, tutti sono rispettosi. Tutti la amano. Tutte le donne la guardano e cercano di copiare i suoi allenamenti, perché sembra così incredibile e così forte”.