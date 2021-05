Matt Damon sul ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Matt Damon , amico d'infanzia di Ben Affleck, è apparso in collegamento durante il programma americano Today e le conduttrici Savannah Guthrie e Hoda Kotb gli hanno chiesto di commentare la relazione tra Ben e Jennifer Lopez. "Non ci sono abbastanza liquori al mondo per farmi dire qualcosa al riguardo", ha detto scherzosamente Damon, 50 anni, alle due presentatrici. L'attore ha cercato di rimanere molto discreto a proposito dello stato attuale di Affleck e Lopez, ma incalzato dai due ha proseguito: "Questa è la prima volta che ne sento parlare." "Cosa ne pensi?” ha chiesto Guthrie. “È una storia affascinante", ha risposto Damon. “ Spero che sia vero . Li amo entrambi. Spero che sia vero. Sarebbe fantastico" ha concluso.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, le tappe del ritorno di fiamma

I due storici ex sono stati avvistati per la prima volta insieme fuori dalla casa di lei a Los Angeles alla fine di aprile. "Si è divertita molto con Ben", ha dichiarato una fonte a People. "È felice e le piace passare del tempo con lui." I commenti di Damon sono arrivati subito dopo che Lopez e Affleck sono stati visti insieme nel Montana. Alcuni insider hanno rivelato alla rivista che le due star si trovavano in macchina insieme vicino a un resort a Big Sky, dove Affleck ha una casa. L'attore e regista è stato immortalato dai paparazzi del Daily Mail al volante, con la popstar sul sedile del passeggero. "Jennifer ha trascorso diversi giorni con Ben fuori città. Hanno un forte legame. È stato tutto veloce e intenso, ma Jennifer è felice", ha detto un'altra fonte People. La coppia è stata poi vista tornare a Los Angeles su un jet privato. Secondo la ricostruzione di TMZ, Ben avrebbe cominciato a mandare mail alla sua ex già a febbraio, quando lei era ancora impegnata con Alex Rodriguez. “Erano in contatto regolarmente e il tono era più che amichevole – si legge sul portale americano, stando alle rivelazioni di un insider - Lui ha iniziato facendole i complimenti dopo aver visto le sue foto sul set, poi ha aggiunto che gli sarebbe piaciuto essere nei Caraibi con lei”. Ad aprile, però, è arrivata la conferma della rottura di J.Lo. e Alex Rodriguez, ad un passo dal matrimonio. “Dopo aver visto le foto con Affleck ha cercato persino di contattarla per farle sapere che è sconvolto dalla facilità con cui lei sia riuscita a voltare pagina” ha confessato la fonte.