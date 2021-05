Secondo People, Jennifer Lopez e Ben Affleck usciranno ancora insieme

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la storia

Affleck e Lopez si fidanzarono nel 2002 e per i giornali di gossip diventarono ben presto i "Bennifer". I due hanno anche lavorato insieme in due film, “Amore estremo - Tough Love” e “Jersey Girl”. Sembrava fosse già tutto pronto per le nozze nel 2003, ma nel gennaio 2004 arrivò la notizia della rottura. Nonostante questo, i due sono rimasti in ottimi rapporti. "Sono amici", ha detto un'altra fonte a PEOPLE. "Sono sempre stati amici e si sono visti più volte nel corso degli anni". Recentemente l'attore e regista aveva elogiato la sua ex quando era apparsa sulla copertina di InStyle. "Pensavo di avere una buona etica del lavoro, ma sono rimasto completamente umiliato e sbalordito da ciò che fa lei giorno dopo giorno, dalla serietà con cui prende il suo lavoro, dal modo tranquillo con cui si adopera per realizzare i suoi obiettivi” ha rivelato Ben alla rivista. "Lei rimane, ad oggi, la persona che conosco che lavora più sodo in questo settore. Ha un grande talento, ma ha anche lavorato molto duramente per il suo successo e sono così felice per lei visto che pare proprio stia ottenendo tutto il riscontro che merita”. E poi ancora, scherzando: "Dove tieni nascosta la tua fonte di giovinezza? Non mentire! Tu hai lo stesso aspetto del 2003 e io invece, nella migliore delle ipotesi, sembra che abbia 40 anni in più di quelli che ho".