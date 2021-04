Shotgun Wedding, Jennifer Lopez rivela la data di uscita del nuovo film

approfondimento

Sono due i film con Jennifer Lopez in arrivo nel 2022. L’11 febbraio 2022 troverà spazio in sala, infatti, “Marry Me”. Una commedia romantica con Maluma e Owen Wilson.

Shotgun Wedding, trama e cast

Per poter apprezzare “Shotgun Wedding” al cinema occorrerà attendere il 29 giugno 2022, come confermato da Jennifer Lopez. Hanno preso parte al cast anche Lenny Kravitz, Cheech Marin, D’Arcy Carden, Selena Tan, Desmin Borges e Alex Mallari.

Per quanto riguarda Josh Duhamel, invece, tutti sanno come questi non fosse la prima scelta della produzione. Ad affiancare Lopez avrebbe dovuto essere Armie Hammer, travolto da una serie di scandali e attualmente fermo per quanto riguarda la sua carriera attoriale.

La trama è incentrata su Darcy e Tom. I due decidono di riunire le loro famiglie in una località esclusiva per il loro matrimonio. La vita con i rispettivi parenti non è mai stata semplice. L’amore non manca, così come pregiudizi e supponenza, purtroppo.

Tutto è stato organizzato ma la coppia inizia ad avere qualche ripensamento. Come se tutto questo drama non bastasse a complicare le vite dei due sposi, ecco accadere qualcosa di assolutamente inaspettato. La vita di tutti è messa in pericolo. L’intera cerimonia viene presa in ostaggio.

Una folle avventura e, al tempo stesso, un’assurda terapia di coppia per gli sposi. Darcy e Tom si ritroveranno, infatti, a dover cercare di risolvere la situazione, affrontando il pericolo rappresentato dalla banda di criminali con ogni mezzo possibile.