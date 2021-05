Ben Affleck , 48 anni, è stato visto a Miami, nella villa di Jennifer Lopez , 51. I due artisti sono stati poi visti insieme in palestra, dove pare non cercassero di nascondere il ritrovato amore reciproco. "Si tenevano per mano, si abbracciavano, si baciavano . Non stavano cercando di nascondere il fatto che stanno insieme", ha dichiarato una fonte a People. "Sono molto coinvolti l'uno dall'altro e stanno insieme . Sinceramente, sono davvero brave persone. Nessuno andava in giro per la palestra dicendo: 'Non avvicinarti a loro'. Nessuno le disturba, tutti sono rispettosi. Tutti la amano. Tutte le donne la guardano e cercano di copiare i suoi allenamenti, perché sembra così incredibile e così forte” ha continuato l'insider.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, dove eravamo rimasti

approfondimento

Secondo People, Jennifer Lopez e Ben Affleck usciranno ancora insieme

Le voci di un presunto ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sono iniziate ad aprile 2021, quando sono stati avvistati fuori dalla villa di lei a Los Angeles, in seguito alla rottura della popstar con Alex Rodriguez, 45 anni. Poi il regista e l'attrice sono stati visti nuovamente insieme, in Montana, dove Ben ha una casa. Secondo alcune fonti, i due starebbero lavorando sulla distanza. "Si stanno divertendo e vogliono trascorrere più tempo possibile insieme", ha detto un insider, sempre a People. "Viaggeranno avanti e indietro il più possibile per far funzionare le cose. Non vogliono più nascondersi. Sono entrambi entusiasti della loro relazione. Vogliono assicurarsi di fare tutto il possibile per farla funzionare. Jennifer è incredibilmente felice. Si sente come se potesse essere se stessa con Ben". I due hanno avuto una relazione nel 2002, prima di fidanzarsi ufficialmente nello stesso anno. Hanno posticipato il loro matrimonio nel settembre 2003, pochi giorni prima del grande giorno, e si sono ufficialmente separati nel gennaio 2004. Jennifer e Ben si sono conosciuti sul set del film “Gigli” e sono apparsi insieme anche in “Jersey Girl” del 2004. Lopez dichiarò a People, nel 2016 che lei e Affleck "non volevano avere una relazione pubblica" la prima volta. "Vivevamo solo tantissima pressione”. Secondo Page Six, il ritorno di fiamma tra i due è cominciato molto prima che l’attore venisse fotografato a Los Angeles, a casa della cantante newyorkese. Gli scatti dei paparazzi avrebbero scombinato i programmi dei due, che pare avessero intenzione di rivelare il loro ritrovato amore con un post sui social.