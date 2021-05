Jennifer Lopez e Ben Affleck avvistati di nuovo insieme a Miami: foto

Jennifer Lopez e Ben Affleck a Miami

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati beccati insieme a Miami. In precedenza i due storici ex erano stati avvistati a Los Angeles, nei pressi della villa di J.Lo., e in Montana dove avrebbero trascorso del tempo insieme. “Sono rimasti in contatto ogni giorno dal loro viaggio nel Montana" ha rivelato una fonte a People. "Jennifer sta molto bene, sembra felice ed entusiasta del suo futuro" ha detto ancora l'insider. Dell'incontro a Miami si sa poco: Affleck è arrivato in aeroporto con un piccolo borsone sabato 22 maggio: i due sono stati avvistati insieme il giorno dopo, domenica. Secondo una fonte di E!News, a Miami ci sarebbe la nuova abitazione della cantante. "Ben ha preso un volo notturno per Miami ed è andato direttamente nella nuova villa di Jennifer, nelle prime ore del mattino. Lei sembrava molto felice di vederlo e gli ha fatto visitare la proprietà – ha dichiarato una fonte al giornale americano - Hanno passato poi lì la giornata insieme, uscendo ogni tanto per prendere una boccata d'aria e ammirare la vista".