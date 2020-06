Sharon Fonseca lancia un messaggio contro il body shaming

La modella è finita al centro dell’attenzione per le sue smagliature, ma ha deciso di non nascondersi. Anzi, su Instagram ha scritto un vero e proprio inno alla bellezza

Tuttavia, i suoi scatti in bikini sono finiti nel mirino degli utenti del web. Il motivo? Le smagliature , che la modella ha deciso di non nascondere.

“Ho visto molti video ultimamente sull’impatto che ha sui nostri figli la considerazione del nostro corpo: dobbiamo essere consapevoli e responsabili di quanto in famiglia condividiamo. Venendo dal mondo della moda, sono la prima a sapere come le persone si aspettano che tu sia. E grazie a Dio non ho mai modificato il mio corpo , non mi sono mai lasciata convincere dalle agenzie che mi chiedevano di allenarmi di meno per avere meno muscoli o di introdurre meno calorie. No! Sii la tua bellezza unica e personale, senza preoccuparti della tua taglia , dei tuoi capelli, del colore dei tuoi capelli o di ciò che la società vuole farti credere che sia bello”, ha concluso. Unendosi così alla schiera delle celebrities, da Valentina Ferragni a Kasia Smutniak , che si stanno negli ultimi tempi battendo molto contro il body shaming.

“L’ultima volta che ho pubblicato una mia foto in bikini ho ricevuto moltissimi commenti sulle mie smagliature, e sinceramente ne sono stata felice. Ora più che mai sono orgogliosa del mio corpo e di ciò che è in grado di fare . Sto facendo crescere un altro essere umano dentro di me, che miracolo!” ha scritto Sharon Fonseca, postando un’immagine che la ritrae a bordo piscina fasciata in uno splendido costume rosso.

La dolce attesa di Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi

Sono davvero felici, Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi. Di lei, l’imprenditore dice: «È la madre che ho sempre sognato per i miei figli».

Dal canto suo, la modella - da quando ha annunciato la sua gravidanza - non fa nulla per nascondere la sua gioia né l’orgoglio per il pancione che cresce. “Chi dice che la pancia non sia sexy?” scrive, postando una foto che la ritrae coi jeans del compagno e una felpa vintage che le calza alla perfezione. “Il 2020 è stato un anno difficile, che mi ha fatto riflettere su tante cose, da ciò che è davvero importante al cambiamento che dobbiamo mettere in atto per avere un mondo e una società migliori. Ho sempre cercato di vedere il lato luminoso di ogni cosa e di restare positiva: questo mi consente di trasferire al mio bambino la giusta energia” commenta, mettendo in evidenza le sue nuove forme.

Del resto, dall’annuncio della gravidanza in poi, per Sharon Fonseca è stato tutto un crescendo di momenti felici. A cominciare dal lancio della sua nuova linea moda, Sharon, che è finita in copertina su L’Officiel ancor prima dell’apertura delle vendite.