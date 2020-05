Gianluca Vacchi, l'annuncio sui social: "Diventerò papà"

“Buona Festa della Mamma. Vogliamo annunciarvi qualcosa di speciale…”: con queste parole Gianluca Vacchi ha anticipato un videomessaggio in inglese e in spagnolo, con cui ha dato ai suoi fan la splendida notizia.

La fidanzata, Sharon Fonseca , è in dolce attesa. E lui non potrebbe essere più felice.

Chi è Sharon Fonseca

Ventottenne, Sharon Fonseca è una modella venezuelana. È arrivata a Miami giovanissima, per intraprendere la carriera nel mondo della moda. E, oggi, lavora qui come indossatrice, blogger e giornalista. Oltre che come influencer, grazie agli 1,1 milioni di followers che su Instagram la seguono.

Sul suo blog personale, Sharon scrive: “Crescendo (e anche oggi!), la mia famiglia mi ha sempre ricordato che tutto è possibile se lavori duro e hai un atteggiamento positivo nella vita. Per questo motivo, quando ho deciso di creare questo spazio, il nostro spazio, non volevo solo un blog, ma un luogo in cui condividere con voi ciò che amo”.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca si frequentano dal 2018. Paparazzati per la prima volta sulla spiaggia di Miami, intenti a giocare in acqua e a prendere il sole, i due hanno “ufficializzato” il loro amore con alcuni scatti condivisi sul loro profilo Instagram. Secondo i fan della coppia, la prima foto “ufficiale” sarebbe quella che li ritrae su di una side-car, con le mani che si sfiorano. Da quel momento in poi, non si sono più lasciati. Si sono resi protagonisti di divertentissimi balletti di coppia sui social, si sono dedicati parole dolci, hanno fatto da “genitori” ai loro due labrador.

Ora, Sharon e Gianluca stanno per coronare il loro sogno più grande: diventare genitori.