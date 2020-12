1/11

Cantanti, attori, presentatori, registi. Anche i personaggi dello spettacolo nei messaggi di auguri di Capodanno sui social sperano in un buon 2021 dopo un 2020 caratterizzato dalla pandemia. Ecco alcuni dei post. "Buttiamo via quest'anno e speriamo in un anno migliore", è il messaggio di Vasco Rossi, che gioca ironicamente anche con le parole per provare a dimenticare l'anno del Covid-19

