Mahmood in concerto, tour 2021 in Europa: date e info

Nuove date per il tour in Europa che segue la riprogrammazione dei concerti previsti in Italia nel 2021

A sei mesi dall’uscita del singolo “Dorado”, certificato disco di platino, è tanta la voglia di Mahmood di esibirsi dal vivo. Anche il cantautore ha dovuto ovviamente fare i conti con l’emergenza sanitaria e il suo tour in Europa in programma ad aprile e maggio scorsi è stato rinviato a più riprese. Dopo aver spostato le date a febbraio 2021, è stata annunciata una nuova riprogrammazione con il calendario delle date che si sposta a fine 2021 nella speranza che si possa finalmente tornare ad assistere ad un concerto dal vivo. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Per ulteriori informazioni sui biglietti consultare www.friendsandpartners.it oppure rivolgersi alle ticketing company attraverso le quali è stato acquistato il biglietto.

Il nuovo calendario del tour 2021 di Mahmood

Il tour di Mahmood in Europa si aprirà il 6 dicembre 2021 a Zurigo e si chiuderà ad Anversa il 18 dicembre. Sono sette le date per ora in programma con la voce di “Soldi” e “Rapide” che si esibirà a Zurigo, Losanna, Madrid, Londra, Amsterdam, Parigi e Anversa.

Questo il calendario del tour 2021:

6 dicembre ZURIGO – KOMPLEX 457

(recupero del 16.05.20 e 13.02.2021)

7 dicembre LOSANNA – LES DOCKS

(recupero del 15.05.20 e del 12.02.2021)

10 dicembre MADRID – SALA CATS new venue

(recupero del 27.04.20 e del 25.02.2021)

12 dicembre LONDRA – 02 SHEPERD’S BUSH EMPIRE

(recupero del 21.04.20 e del 16.02.2021)

15 dicembre AMSTERDAM – MELKWEG

(recupero del 20.04.20 e del 18.02.2021)

17 dicembre PARIGI – BATACLAN

(recupero del 19.04.2020 e del 21.02.2021)

18 dicembre ANVERSA – DE ROMA

(recupero del 15.04.20 e del 20.02.2021)

Le date in Europa spostate a fino 2021 arrivano dopo la riprogrammazione del tour previsto in Italia a novembre. In questo caso si è deciso di spostare di un anno tutte le date a causa dell’emergenza sanitaria(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Mahmood si esibirà a novembre 2021 con otto date in giro per l’Italia. Esordio alla Casa della Musica di Napoli poi a Roma all’Atlantico, a Firenze al Tuscany Hall, a San Biagio di Callalta al Supersonica Arena, a Nonantola al Vox Club e a Venaria Reale al Concordia. Il tour si concluderà con due date all’Alcatraz di Milano previste per il 23 e 24 novembre 2021.

Questo il calendario completo:

12 novembre NAPOLI – CASA DELLA MUSICA (recupero del 13 novembre 2020)

13 novembre ROMA – ATLANTICO LIVE (recupero del 14 novembre 2020)

16 novembre FIRENZE – TUSCANY HALL (recupero del 4 novembre 2020)

17 novembre S.BIAGIO DI CALLALTA (TV) – SUPERSONIC ARENA (recupero del 21 novembre 2020)

19 novembre NONANTOLA (MO) – VOX CLUB (recupero del 19 novembre 2020)

20 novembre VENARIA REALE (TO) – CONCORDIA (recupero del 17 novembre 2020)

23 novembre MILANO – ALCATRAZ (recupero del 14 aprile e 3 novembre 2020)

24 novembre MILANO – ALCATRAZ (recupero del 9 novembre 2020)

I biglietti per tutte le date sono in vendita su www.ticketone.it. I tagliandi già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti.