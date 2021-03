Leone Lucia Ferragni compie 3 anni, attesa per l'arrivo della sorella

In occasione del compleanno del primogenito, Chiara Ferragni ha postato su Instagram uno scatto in cui mostra il suo pancione da nono mese. Questo è il più bel regalo che un bambino possa avere: una sorellina (in questo caso) o un fratellino. L’influencer più famosa d’Italia è prossima al parto e tutti sono in trepidante attesa di conoscere la secondogenita della coppia più social del Belpaese. Loro in primis ma anche i milioni di fan e follower che non vedono l'ora di conoscerla

Chiara Ferragni è al nono mese di gravidanza - come ha ben mostrato in uno scatto postato sul suo profilo IG che la ritrae in tutto il suo splendore - quindi è imminente l’arrivo del secondo fiocco appeso in casa Lucia-Ferragni (lo ricordiamo per l’ennesima volta: Lucia non è il secondo nome di Leone bensì il cognome di Fedez, all’anagrafe Federico Lucia appunto).

La foto di Chiara Ferragni con il pancione nudo, un regalo meraviglioso per suo figlio



Chiara Ferragni: "Non sapere quando partorirò è strano"

All’ora esatta in cui è nato tre anni fa il suo primo figlio, Chiara Ferragni si è fotografata allo specchio con il ventre nudo, meraviglioso simbolo di vita.

Uno scatto splendido che incornicia una bellezza rinascimentale che tanto ricorda la Venere di Botticelli.



La mano sul seno copre le nudità da censurare secondo le rigide regole dei social network mentre una pioggia di colorati emoji scende sull’influencer.



Poche ore fa, invece, Chiara ha condiviso su Instagram una serie di foto che ripercorrono i tre anni di Leone, con lui protagonista in tutto il suo splendore. Colui che, tre anni fa, è stato salutato come royal baby italiano è la copia esatta della bellissima madre. Capelli biondi, occhi azzurri, uno sguardo dolcissimo e molto sveglio… Insomma, tutto sua madre, appunto! Senza nulla togliere a papà Fedez, specialmente nella giornata di oggi che lo celebra assieme a tutti gli altri padri.

La mamma Chiara ha corredato il suo foto-ricordo social con la didascalia “My baby’s turning three today. I love you more than anything in the world patato, and I can’t wait to see you becoming a big brother”, che significa “il mio bambino compie tre anni oggi. Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo, pagato, e non vedo l’ora di vederti diventare un grande fratello”.