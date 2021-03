In una foto dei Ferragnez un indizio sul nome della seconda figlia

Ovviamente Chiara Ferragni e Fedez sono molto pratici di “annunci in grande stile” e non è una casualità che la canzone in gara a Sanremo 2021 si chiami “Chiamami per nome”. Insomma quale momento migliore per dare un primo indizio sul nome della nuova arrivata di casa? Oltre all’incriminata V, la rete pullula di altri indizi e indiscrezioni sul nome della prossima nata di casa Fedez-Ferragni, indiscrezioni ovviamente non confermate o smentite della coppia.

Cosa sappiamo della piccola di casa ferragnez

Da quanto sappiamo la nuova arrivata in casa Ferragnez dovrebbe nascere a marzo, due anni dopo l’arrivo di Leone.

La coppia ha detto in più di un’occasione che questa seconda gravidanza è stata fortemente cercata e che, anzi, l’idea di allargare la famiglia era già nell’aria da un po’. La pandemia e l’emergenza sanitaria dell’ultimo anno avrebbero costretto poi la coppia a cambiare i loro piani.



Da alcune voci in rete, il nome più probabile per la nuova arrivata sembrava essere Rachele. Tuttavia Chiara Ferragni ha subito precisato:"Rachele è il nome della bambola di Leo, non della sorellina. Non potremmo mai rubarglielo”.

E continuando sulla scelta di mettere entrambi i cognomi alla bambina ha detto: “Metterò entrambi i cognomi alla bimba, perché sono importanti allo stesso modo".

Per quanto riguarda il luogo di nascita della nuova arrivata in casa Ferragnez, la coppia avrebbe voluto far nascere la secondogenita negli Stati Uniti, proprio come accaduto con il piccolo Leone, per una questione di doppia cittadinanza. Però dato il blocco dei voli e la pandemia questa opzione non sarà possibile e quindi la piccola di casa nascerà in una clinica qui nel nostro paese.

Al momento questo è tutto quello che sappiamo sulla nuova bimba in arrivo in casa Fedez-Chiara Ferragni ma sicuramente le trovate del famoso duo non sono ancora finite e i fan dovranno penare ancora molto prima di avere un nome definitivo.