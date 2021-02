Chiara Ferragni firma l'uovo di Pasqua solidale

L'influencer più glamour della rete continua a far parlare di sé, non solo in fatto di moda e nuove tendenze (Tutti i look di Chiara Ferragni), ma anche e sopratutto per il suo impegno sociale che coltiva con il supporto attivo di suo marito Fedez. A tal proposito ricordiamo che i due, proprio in virtù della loro generosità e del loro altruismo, il 7 dicembre 2020 sono stati premiati con l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza milanese (I Ferragnez ricevono l'Ambrogino d'oro dal sindaco Sala).

Chiara Ferragni, ieri e oggi: scopri com'è cambiata l'influencer