Chiara Ferragni, cosa sappiamo della secondogenita

Intanto, continua il "totonome" della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. I fan sono divisi tra chi pensa che Baby V si chiamerà Vittoria (come il segno di vittoria che ha fatto Fedez nello scatto prima di Sanremo) e chi pensa a Venere. Secondo alcuni follower, infatti, se lo sarebbe lasciato sfuggire il rapper in alcune vecchie stories. Al momento però la coppia social non ha dato altri indizi, lasciando ai follower il divertimento di immaginare il nome della sorellina di Leone. Intanto sappiamo che la bambina in arrivo non avrà la doppia cittadinanza come suo fratello Leone (nato a Los Angeles e quindi anche cittadino statunitense), ma avrà esattamente come lui il doppio cognome. “Metterò entrambi i cognomi alla bimba perché sono importanti allo stesso modo e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo", ha specificato rispondendo alle domande dei fan. Chiara ha confidato anche di desiderare ancora un parto naturale, sempre scegliendo l’opzione meno dolorosa dell’epidurale, come per la nascita di Leone.