Chiara Ferragni lancia la linea di tutine dedicate a Vittoria

L'influencer ha messo in vendita una collezione di tutine per bambine proprio dopo la nascita della sua secondogenita. I capi sono tutti sui toni del bianco e del rosa

Chiara Ferragni (FOTO) mamma e imprenditrice. Dopo la nascita della sua secondogenita, Vittoria, l'influencer ha deciso di mettere in vendita una linea di tutine da bambina sul sito Chiara Ferragni Collection.

Chiara Ferragni, la collezione bambina approfondimento È nata la figlia di Chiara Ferragni e Fedez: si chiama Vittoria Si tratta di quattro tutine sui toni del bianco e del rosa e di un berrettino con l'iconico occhio. Il prezzo va dai 92 euro di quella bianca con i mini loghi a quella in cashmere e lana rosa, da 295 euro. La tutina logomania è la classica tutina con apertura a pagliaccetto, stampa Logomania allover e colletto bebé. La tutina maxilogomania, rosa, ha l'apertura a pagliaccetto sul cavallo e dettagli Maxilogomania; tutta bianca la versione ciniglia eyestar, con apertura a pagliaccetto e stampa Eyestar alternata sulle tasche applicate. La più cara è quella a pagliaccetto bicolore nella nuance rosa confetto e profili total black, in cashmere e lana rosa. Infine la cuffietta classica a trama Eyestar, già sold out.

approfondimento Chiara Ferragni e Fedez presentano Vittoria al fratellino Leone Il corredino è stato realizzato da Monnalisa, l'azienda di Arezzo specializzata nel childrenswear di alta gamma. Chiara ha inviato gli schizzi colorati dei capi e l'azienda ha poi provveduto alla loro realizzazione. "Siamo felici di questa partnership – ha detto a Repubblica Barbara Bertocci, direttrice creativa di Monnalisa - Chiara e la sua famiglia sono testimonial di valori in cui tanti giovani hanno voglia di identificarsi, come l'amore per i figli, che passano anche attraverso la cura dell'abbigliamento. Ci piacerebbe che Chiara, con cui finora, a causa del distanziamento per il Covid, abbiamo avuto soltanto contatti on line, venisse a visitare l'azienda con i bambini, sarebbe molto utile anche per Arezzo che ha tanto bisogno di essere rilanciata". Sono tre le collezioni griffate da Chiara: collezione Layette fino a 9 mesi; la linea Bebè fino ai 3 anni e la collezione Kids fino a 10. Ma non solo tutine. A due giorni dal parto, Chiara aveva lanciato il pigiama rosa indossato proprio per la nascita di Vittoria e andato sold out in poche ore.