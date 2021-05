Chiara Ferragni è la nuova ambassador di Bulgari

L'influencer ha annunciato sui social la collaborazione con il brand di gioielli. “Condividiamo gli stessi valori” Condividi:

Chiara Ferragni (FOTO) è la nuova Global Ambassador di Bulgari. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer con un post su Instagram.

Chiara Ferragni per Bulgari approfondimento La famiglia Ferragnez, la storia di Chiara Ferragni, Fedez e figli “Sono così felice di annunciare che sono la nuova Global Ambassador di Bulgari – ha scritto Chiara su Instagram - Sono così orgogliosa di far parte della famiglia Bvlgari perché sento un forte legame non solo con il marchio ma anche con Jean-Christophe Babin e Lucia Silvestri. L'eredità di Bvlgari riguarda l'audacia e l'iconico design italiano famoso in tutto il mondo e condividiamo gli stessi valori. Questo è il motivo per cui stiamo unendo le forze per concentrarci sull'avere un impatto sociale con le nostre attività future e non vedo l'ora di rivelarne di più”.

approfondimento Body Positivity, Chiara Ferragni e le polemiche sulla pancia Dopo l’ingresso in Tod’s, con il conseguente volo della borsa che ha fatto guadagnare al marchio quasi 250 milioni di euro, adesso l'influencer da 23 milioni di follower è pronta a collaborare con il brand di gioielli italiano. Nella campagna scattata da Giulio Rustichelli, Chiara Ferragni indossa alcuni pezzi iconici di Bulgari, che fanno parte delle collezioni B.Zero1, Serpenti e Serpenti viper, ma anche una collana della linea di alta gioielleria Monete e gli anelli della primavera/estate 2021. “Penso che Chiara incarni alla perfezione lo spirito più autentico della nostra azienda, radicata in valori altamente positivi, tra cui gioia, creatività, bellezza, magnificenza e qualità, ma anche grazia e generosità - ha commentato Jean-Christophe Babin amministratore delegato di Bulgari - Nel suo nuovo ruolo, Chiara sarà un incredibile alleata nel far arrivare i nostri messaggi alle generazioni più giovani. È inoltre per me, come amministratore delegato, un’incredibile sparring partner per intercettare i trend del mondo del fashion e del luxury”. E poi ancora, su Instagram: “Benvenuta nella famiglia cara Chiara” si legge in un post del profilo ufficiale di Bulgari.