Fedez lancia la sua linea di smalti Noon con Layla Cosmetics

Il 20 maggio il rapper debutta nella cosmesi con Layla Cosmetics e la collezione "Noon by Fedez", smalti Gel Polish creati in collaborazione con l'artista italiano. Una parte delle vendite andrà in beneficenza

"Ho un sogno, voglio lanciare la mia linea di smalti" dice Fedez, che il 20 maggio debutta nella cosmesi con Layla Cosmetics e la collezione "Noon by Fedez", smalti Gel Polish creati in collaborazione con l'artista italiano. La collezione, composta da sei smalti semipermanenti e uno speciale starter kit, deve il suo nome a Fedez (QUI TUTTE LE NEWS) che si è ispirato al colore e alla luce del sole prossimo allo zenit. Ecco così colori come 'Moon Safari', Top coat trasparente fluorescente che può esser applicato su ogni colore per renderli luminosi al buio o 'Slime', un giallo lime fluo brillante con la consistenza della pasta amata dai bambini. Il packaging, pensato insieme a Fedez, è sostenibile: il contenitore in vetro infatti è avvolto da un film bio che sostituisce la plastica (Earthfirst PLA BCFB).