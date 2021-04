Fedez lancia la sua linea di smalti Noon, sito in crash in pochi minuti

Fedez presenta “NooN by Fedez”

Il rapper ha presentato la sua linea con un simpatico video postato sul suo profilo Instagram. “La mia linea di smalti è finalmente fuori! NooN by Fedez. Grazie a Layla Cosmetics per aver creduto in questo progetto”. ha scritto Federico Lucia, che segue così le orme di Machine Gun Kelly. Stando a quanto riportato da diversi siti d'oltreoceano il rapper statunitense, molto apprezzato da Fedez, avrebbe infatti lanciato una linea di smalti unisex chiamata UN/DN e creata in partnership con Unlisted Brand Lab. Fedez ha precisato che una parte dei ricavati andranno a Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale. Il 31enne ha sempre mostrato una grande passione per lo smalto, anche grazie alle creazioni della nail artist milanese Isabella Franchi (su Instagram @unghiedellamadonna). Tanti i commenti sotto il post: da Chiara Ferragni “Brilla come una stella” a Fru dei The Jackal “Fedez che consiglia lo smalto di Fedez... mmm non lo so, è una coincidenza troppo strana... mmmm... meditate gente, meditate...”, Diana Del Bufalo “'Sono Fedez e consiglio il mio smalto' lo acquisto seduta stante” e tanti altri. La notizia della linea di smalti di Fedez ha entusiasmato talmente tanto i fan che in pochi minuti il sito ufficiale di Layla Cosmetics è andato in crash.