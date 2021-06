Baby K è una “Donna sulla Luna”. L'intervista a Sky TG24

L’intervista

Soddisfatta, sinceramente felice, Baby K ovvero Claudia Judith Nahum si racconta senza mezzi termini. Schietta quanto determinata, mai spocchiosa, afferma che la sua maturazione artistica, la svolta è iniziata quando ha preso in mano le redini della sua carriera.” Non ho voluto celebrare il mio percorso ma ho voluto celebrare quello che significa essere donna e quello che può raggiungere una donna quando da sola intraprende una strada per quanto difficile, fatta di forza, di coraggio e di tanto lavoro”. Così inizia la nostra intervista con Baby K, prosegue: ”questo disco prevede tanto pop e tanto latin in tutte le sue sfumature, dai brani un po' più intimi e passionali fino ai brani più divertenti”. Cantante, imprenditrice, autrice, artista attenta e produttrice scrupolosa, Baby K sottolinea: “Donna sulla Luna, non è ho solo seguito da me ma è curato da me, io passo dalla cura della grafica a seguire il montaggio fino a notte per tirare fuori il massimo. Questo fa sì che il mio stile in qualche maniera si possa riconoscere