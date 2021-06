Boomdabash e Baby K, il testo di Mohicani

Il tormentone estivo che stavamo aspettando è finalmente arrivato: l’esplosiva Baby K (le canzoni più famose), insieme ai Boomdabash (le canzoni più famose), è tornata più carica che mai con il nuovo singolo “Mohicani”, uscito su tutte le piattaforme di streaming e in radio l’11 giugno. “Mohicani” è un brano estivo, in stile reggae/pop, che rimanda alla dancehall della Giamaica, caratterizzato dall’inconfondibile grinta dei Boomdabash, in grado di mixare sonorità molto differenti tra loro, come il reggae, il pop, il soul, il drum & bass e l’hip-hop.