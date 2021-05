Baby K, in arrivo l'album "Donna sulla luna"

Nella cover dell’album svelata sui social, Baby K è come un’astronauta in missione, con la voglia di lasciarsi alle spalle le malelingue e i commenti gratuiti, per puntare oltre le stelle, focalizzarsi su sè stessa e raggiungere la luna.

Il nuovo album di Baby K , intitolato “ Donna sulla luna ”, uscirà il prossimo venerdì 11 giugno , con l’obiettivo di seguire un unico filo rosso, quello della scalata al successo della cantante originaria di Singapore. Nella tracklist – non ancora completamente svelata - saranno infatti incluse tutte maggiori hit dell’artista, da “ Non mi basta più ” con Chiara Ferragni a “ Playa ”, “ Buenos Aires ” e il nuovo singolo “ Pa Ti ” che, già campione di incassi, proietta Baby K in una dimensione più internazionale, grazie alle sonorità reggaeton e alla collaborazione d’eccezione con l’artista spagnolo Omar Montes.

Baby K: un teaser sui social per annunciare l’album

È con un iconico teaser video sui social che Baby K ha annunciato l’arrivo del suo quarto album “Donna sulla luna”. Ad accompagnare i frame della cantante immersa in un paesaggio quasi lunare, è un lungo messaggio dell’artista che spiega il significato dell’avere una destinazione, un punto di arrivo, qualcosa in cui credere nonostante i dubbi e le difficoltà che la vita ci mette immancabilmente davanti. “Scegli la tua destinazione, scegli il punto d’arrivo. Dicono sia importante, ma a volte quando guardi l’orizzonte, è difficile vedere la vista da qui. Troppi ostacoli, insidie, il futuro è sempre incerto, e allora ascolti gli altri, vai verso la via più sicura, quella che garantisce il comfort, una strada spianata, quella lontana dalle critiche, dai giudizi, perché alla fine chi sa che c’è dall’altra parte della salita?”. Baby K prosegue sottolineando la necessità di lasciarsi alle spalle le critiche negative e le malelingue gratuite, per continuare a camminare verso ciò che si vuole essere e quello che si è: “Per me l’importante è partire, camminare, macinare. Ci dicono che la destinazione è la meta assoluta da raggiungere, ma la destinazione non è mai una. La sceglierai e poi la cambierai e la cambierai, e lei ti cambierà a sua volta. L’importante è camminare, correre e macinare, finchè un giorno ti ritrovi nello spazio, tra stelle sconosciute, dove non c’è chiasso, non ci sono chiacchiere. Nello spazio non c’è nemmeno il vento. Allora ti ritrovi sola con il tuo coraggio e con il rimbombare dei tuoi battiti. Dove può arrivare una donna se punta alle stelle? Sulla luna”.

In attesa di poterlo ascoltare nella sua interezza dall’11 giugno, si può già accedere al pre-order e pre-save di “Donna sulla luna”.