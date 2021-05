Baby K e Omar Montes, è uscito il videoclip di Pa Ti

Un nuovo e freschissimo pezzo che si preannuncia come la nuova hit dell’estate: è Pa Ti, il singolo di Baby K featuring Omar Montes, che dal 12 maggio a mezzanotte è online sul canale YouTube della star nata nel 1983 a Singapore. Il video è stato interamente girato da Andrea Folino e offre una vista sul panorama mozzafiato della Sardegna, tra la fitta vegetazione mediterranea tipica dell’isola e il mare trasparente e limpido. “Il video è fuori”, così ha annunciato Baby K la notizia su Instagram, scatenando i suoi oltre 700mila fan e ottenendo migliaia di like in pochi minuti. Un successo immediato: da ieri il videoclip è stato visualizzato più di 200mila volte e i commenti superano quota 600. L’estate è appena cominciata!