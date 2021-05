Baby K, il nuovo singolo è "Pa Ti" con Omar Monte

La regina del pop e dei tormentoni italiani sta per tornare. Baby K ha annunciato l’arrivo, il prossimo venerdì 7 maggio, del suo nuovo brano “Pa Ti”, inciso con il cantante spagnolo Omar Montes e prodotto da Congorock Condividi:

Non esiste estate senza tormentoni che, in Italia si traduce con non esiste estate senza Baby K. La regina del pop nostrano sta per tornare. Claudia Judith Nahum, vero nome di Baby K, ha infatti annunciato sui suoi profili social l’arrivo di “Pa Ti”, il nuovo singolo in coppia con il cantante spagnolo Omar Montes, su tutte le piattaforme di streaming musicale dal prossimo venerdì 7 maggio. Per Baby K si tratta non solo di portare allegria sulle spiagge del Bel Paese, specie dopo il momento di difficoltà segnato dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), quanto più la vera e propria occasione di raggiungere con la sua musica anche mercati diversi dal nostro, puntando sul panorama internazionale. Da lei descritta come “Una vera bomba”, “Pa Ti” si preannuncia essere un’anticipazione del nuovo album in arrivo della rapper italiana campionessa delle classifiche.

“Pa Ti”: tutto quello che si sa sul nuovo singolo di Baby K approfondimento Baby K ha un nuovo disco pronto, ma non svela la data di uscita Il nuovo pezzo di Baby K, dal titolo “Pa Ti”, si ripromette di seguire l’onda del successo già tracciata con “Non Mi Basta Più” (con Chiara Ferragni), “Playa”, “Da Zero a Cento” e “Roma-Bangkok”. Arriverà in digitale il prossimo venerdì 7 maggio e, come cita la didascalia del post condiviso dalla stessa cantante su Instagram, si prepara ad essere una vera bomba. Il brano, distribuito da Columbia Records e Sony Music Italy è interamente scritto da Claudia in collaborazione con Omar Montes e sotto l’attenta produzione di Congorock. Già disponibile da alcune ore per il pre-save su tutte le maggiori piattaforme di streaming musicale, dalle poche indiscrezioni che sono giunte alle nostre orecchie sappiamo che “Pa Ti” ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo tormentone dell’estate. Il suo sapore è quello esotico e latino che racchiude e si unisce a una melodia densa di ritmo, che alterna abilmente pop e reggaeton. Il racconto è quello di un dialogo tra due innamorati che vivono intensamente la loro relazione, interrogandosi continuamente sulla forza e sincerità del sentimento che li lega. Con “Pa Ti” si apre un nuovo spiraglio nel percorso musicale della cantante italiana originaria di Singapore. Il nuovo singolo sarà per lei il debutto nella musica europea, grazie alla collaborazione internazionale con l’iberico Omar Montes.