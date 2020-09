Baby K ha un nuovo disco pronto, ma non svela la data di uscita

La popstar, ospite a Radio Italia dopo la passerella al Festival di Venezia, parla del suo possibile futuro come attrice e del disco in arrivo

Baby K ha riempito l’estate degli italiani con la hit “Non mi basta più”, il singolo che vede la partecipazione della nota influencer Chiara Ferragni (già certificato disco di platino). Il duetto ha ottenuto un enorme successo, mettendo in evidenza le doti canore della moglie di Fedez ed esaltando ancora una volta la musicalità dell’artista, sempre travolgente nel periodo più caldo dell’anno. Dopo “Voglio ballare con te”, “Da zero a cento” e “Playa”, che l’hanno proiettata ai vertici del panorama discografico tra il 2017 e il 2019, la 37enne ha fatto la differenza ancora una volta e può guardare con grande ottimismo al prossimo futuro.

Baby K è stata grande protagonista alla 77esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dato che una sua canzone dell’album “Icona, Sogni d’oro e di platino” fa parte della colonna sonora del cortometraggio “Revenge Room” di Diego Botta (che parla del delicato tema del revenge porn). La popstar, che ha già avuto esperienze sul grande schermo, visto che ha prestato la sua voce al film d’animazione “Scarpette rosse e i 7 nani”, ha parlato del suo nuovo disco ai microfoni di Radio Italia e ha dichiarato che è ormai tutto pronto.

BABY K PARLA DEL SUO NUOVO DISCO

Presto arriverà il quarto album in studio della nativa di Singapore dopo “Una seria” del 2013, “Kiss Kiss Bang Bang” del 2015 e “Icona” del 2018. Baby K è stata molto chiara in merito, pur non svelando ancora il titolo e la data di pubblicazione: “Ho un disco pronto. Non vedo l’ora di poter dare più informazioni a riguardo. Ancora non si può. Non siamo ancora certi sulla data di uscita. Però, il disco è chiuso e pronto”. L’unica artista italiana capace di conquistare il prestigiosissimo disco di diamante (oltre 500.000 copie vendute) grazie al singolo Roma-Bangkok è pronta a inseguire un nuovo successo musicale: arriverà già prima di Natale o è tutto rinviato al 2021?

BABY K E IL SUO FUTURO AL CINEMA

L’unica artista italiana capace di raggiungere il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube non esclude la possibilità di prendere parte a un film nel ruolo di attrice: “Al liceo (in Inghilterra) ho preso i massimi dei voti all’esame di arte drammatica […]. Mi piacerebbe. Mi divertirei”. Nel 2016 la sua “Licenza Di Uccidere RMX”, un featuring con Sante, ha fatto parte della colonna sonora di “Zeta – Una storia hip-hop” (pellicola dedicata alla memoria del rapper Primo Brown). Nel ruolo di doppiatrice, oltre a “Scarpette rosse e i 7 nani”, l’abbiamo sentita anche in “Alla ricerca di Dory” dove prestava le sue corde vocali a una ricercatrice del parco oceanografico. Arriverà presto anche la possibilità di mettere in mostra le proprie abilità recitative?